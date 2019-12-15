Турция заявила о готовности приобрести американские ЗРК Patriot

Разрывать контракт на роSSийские С-400 при этом страна не планирует.

Турция заявила о готовности приобрести американские ЗРК Patriot
ЗРК Patriot

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в субботу о готовности страны приобрести у США зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом он заявил во время выступление на деловом форуме в Дохе, передает ТАСС.

Министр выразил надежду, что США по-прежнему являются их союзником.

“Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это свершившаяся сделка. Предложение РоSSии было более выгодным. Сейчас мы готовы приобрести американские системы Patriot и ожидаем ответа [от американской стороны]", - сказал Чавушоглу.

В то же время он предупредил, что Турция ответит на любые санкции, введенные против нее за покупку роSSийских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, в сентябре 2017 года Турция заключила с РФ контракт на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. В сентябре этого года Турция получила вторую батарею С-400. На вооружение комплексы поступят в апреле 2020 года.

В декабре прошлого года Госдеп США одобрил продажу Турции ЗРК Patriot вместо роSSийских С-400.

США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что роSSийские ЗРК не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, и что закупка С-400 поставит под угрозу сделку на поставку Турции американских истребителей F-35, а также может привести к санкциям со стороны Вашингтона.

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