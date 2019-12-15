21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца

В результате артиллерийского обстрела в субботу, 14 декабря, на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук. Об этом сообщили в Бригаде быстрого реагирования Нацгвардии.

"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с роSSийско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за побратима", - говорится в сообщении.

За героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.

Напомним, Михальчук стал первым украинским военным, который погиб после "нормандской встречи" в Париже 9 декабря.

В субботу на Донбассе ранения также получили двое украинских военных.