21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца

Украинский военный получил смертельные ранения 14 декабря.

21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Сергей Михальчук
Фото: https://www.facebook.com/RapidReactionBrigade

В результате артиллерийского обстрела в субботу, 14 декабря, на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук. Об этом сообщили в Бригаде быстрого реагирования Нацгвардии.

"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с роSSийско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за побратима", - говорится в сообщении.

За героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.

Напомним, Михальчук стал первым украинским военным, который погиб после "нормандской встречи" в Париже 9 декабря.

В субботу на Донбассе ранения также получили двое украинских военных.

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