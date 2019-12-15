Строительство "Северного потока-2" планируют продлить до весны 2020

Строительство газопровода "Северный поток-2" планируют продлить до весны 2020 года. Об этом свидетельствует заявка на внесение соответствующих изменений в проект, которую компании-разработчика газопровода AG направила в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии, пишет DW.

Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря.

Ранее сообщалось, что церемония запуска газопровода намечена на 8 января 2020 года.

Газопровод, строительство которого осуществляет ряда европейских компаний, должен пройти по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". По "Северному потоку-2" роSSийский газ будет поставляться в Европу, пропускная способность трубы составит 55 млрд кубометров в год.

Учредителем и единственным акционером Nord Stream 2 является роSSийский концерн-монополист "Газпром". Компания планировала завершить строительство к концу 2019 года. Однако сроки затянулись, так как разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.

Против реализации проекта выступает ряд европейских стран, в том числе Украина, которая опасается прекращения транзита роSSийского газа.

Польша считает "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности ЕС . Соединенные Штаты также уверены, что проект усилит зависимость Европы от поставок газа из РоSSии.