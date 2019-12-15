На Донбассе в пятницу погиб военный, двое ранены

У Песков зафиксировали снайперский огонь.

На Донбассе в пятницу погиб военный, двое ранены
Фото: Макс Левин

В пятницу, 14 декабря, боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь, в результате чего погиб военнослужащий Объединенных сил, еще двое - получили ранения.

"Враг продолжает нарушать режим устойчивого прекращения огня и систематически обстреливает позиций Объединенных сил", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло пять обстрелов: неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Песков - зафиксировано снайперский огонь; неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела: вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Зайцево - из РПГ; неподалеку Травневого - из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В воскресенье, 15 декабря, роSSийские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского.

Напомним, это первый погибший солдат после саммита "нормандской четверки", который проходил 9 декабря в Париже.

9 декабря, в день переговоров, в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военных: младший сержант Андрей Войтович, младший сержант Виктор Прусский и старший солдат Сергей Сирота.

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