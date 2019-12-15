Сенат США рассмотрит новые санкции против РФ

Заседание запланировано на следующую неделю.

Сенат США рассмотрит новые санкции против РФ
Фото: presstv.ir

Сенат Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против РоSSии на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. Об этом свидетельствует график Комитета по международным отношениям Сената, передает Радио Свобода.

На этом заседании комитет должен рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (в оригинале - "Defending American Security from Kremlin Aggression Act").

"Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против РоSSии за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Санкции будут направлены на государственный долг РоSSии, банки, которые поддерживают попытки Кремля "подорвать демократические институты в других странах", роSSийские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор РоSSии и лиц, приближенных к ее президенту Владимире Путине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот пакет "адскими санкциями".

Напомним, в сентябре США уже расширяли санкции против РФ. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастной к поставке авиатоплива роSSийским военным в Сирии.

Кроме того, в оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против роSSийских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Отмечается, что для "сдерживания РоSSии" могут увеличить расходы на европейскую оборонную инициативу на $734 млн.

Также на прошлой недели в ЕС заявили о готовности завтра продлить санкции против РФ.

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