На Донбассе впервые после саммита "нормандской четверки" погиб военный
Боевики в субботу использовали минометы, гранатометы и пулеметы.
С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.
РоSSийские боевики использовали для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и пулеметы крупного калибра. Также работали снайперы.
Стрельба велась возле Песков, Авдеевки, Павлополя, Новолуганского и Зайцево.
В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один ранен.
Это первый погибший солдат после саммита "нормандской четверки", который проходил 9 декабря в Париже.
Напомним, что 9 декабря, в день переговоров, в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военных: младший сержант Андрей Войтович, младший сержант Виктор Прусский и старший солдат Сергей Сирота.
О том, как изменилось количество обстрелов и потерь сил ООС за время "режима тишины", читайте в материале LB.ua "Чи дійсно перемир'я впливає на кількість загиблих військових".