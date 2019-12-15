В Грузии отметили председательство в Совете Европы 50-тысячным митингом

Правящая партия собрала огромную толпу сторонников.

В Грузии отметили председательство в Совете Европы 50-тысячным митингом
Фото: facebook.com/netgazeti

В субботу в столице Грузии Тбилиси на митинге правящей партии "Грузинская мечта" собралось не менее 50 тысяч человек. Как сообщает "Новости-Грузия", они пришли, чтобы отпраздновать председательство страны в Совете Европы и выразить поддержку правящей команде.

Грузия официально на полгода получила статус страны-председателя Совета Европы 27 ноября. Правящая партия решила отметить это событие грандиозным митингом-концертом под лозунгом "Путь Грузии к Европе".

Участниками митинга стали члены, сторонники и активисты «Грузинской мечты», а также госслужащие практически из всех регионов Грузии. "Я работаю на государственной службе, пришла сюда по собственной воле. Сегодня настоящий праздник. С нашей демократией и свободой слова мы приняли председательство в Совете Европы", — сказала журналистам издания On.ge одна из участниц.

Спикерами митинга стали члены "Грузинской мечты". Пришли премьер-министр Грузии Георгий Гахария, председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Сегодняшний митинг стал заключительным мероприятием "Дней Европы". Открытие "недели", приуроченной к празднованию председательства Грузии в Совете Европы, состоялось еще 2 декабря.

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