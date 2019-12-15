?Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию

Собор Православной церкви Украины призвал почетного патриарха Филарета и его сторонников к примирению и прекращению самоизоляции.

Об этом говорится в постановления архиерейского собора, который прошел 14 декабря в Киеве .

"Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская Патриархия УПЦ КП», как об этом указано в решении Священного Синода", - сказанов в постановлениях.

По словам митрополита Киевского и всей Украина Епифания, вопрос Филарета - один их самых болезненных для церкви.

"Хотя почетный патриарх Филарет в течение последних месяцев самоизолировался от Православной церкви Украины - мы ждем на примирение с ним и делаем все возможное для этого, ведь он остается нашим собратом, иерархом ПЦУ", - подчеркнул митрополит.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из РоSSии - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате.

Филарет отказался признавать решения Православной церкви Украины, объявив ее "так называемой" церковью.