Оккупанты имитировали воздушный бой над Крымом

РоSSия провела на полуострове очередные военные учения.

Оккупанты имитировали воздушный бой над Крымом
Су-30СМ
Фото: iarex.ru

Экипажи роSSийских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 в ходе летно-тактического учения провели воздушный бой в небе над аннексированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РоSSии, передает Крым.Реалии.

"По замыслу учения, дежурные самолеты были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, который нарушил воздушную границу РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Оккупанты в ходе воздушного боя отработали условное применение ракетного и стрелково-пушечного вооружение.

По информации роSSийских военных, пилоты проверили взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника.

Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма.

Ранее сообщалось, что США проведут масштабные военные учения в Европе, чтобы "предупредить РоSSию от повторения аннексий". В маневрах примут участие 37 тыс. военнослужащих.

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