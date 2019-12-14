В Кремле заявили, что судьбоносного прорыва на "нормандской встрече" не произошло

"Нормандская встреча" в Париже не привела к судьбоносному прорыву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, он прокомментировал результаты саммита с участием лидеров Украины, РоSSии, Германии и Франции.

"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", - заявил Песков в эфире Первого канала.

Напомним, ранее Песков заявил, что намерения Киева внести правки в Минские соглашения, станут поводом длительного анализа между участниками "Нормандской четверки".