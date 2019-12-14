Еще одну журналистку роSSийского НТВ не пустили в Украину
Женщину задержали в аэропорту "Борисполь".
Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" журналистку роSSийского телеканала НТВ, которая ранее посещала Крым с нарушением украинского законодательства. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из роSSийских телеканалов и освещает социальные темы", - говорится в сообщении.
Во время пограничного контроля россиянка утверждала, что на временно оккупированных территориях Украины никогда не была. Однако проверив информацию, украинские пограничники установили незаконный визит в Крым.
Впоследствии россиянка это подтвердила.
За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.
Напомним, вчера пограничники не пустили в Украину роSSийского журналиста, который также представлял телеканал НТВ.
Накануне роSSийские пропагандисты телеканала "Звезда" похвастались репортажем с Майдана. Однако оказалось, что граждане РФ пересекли границу как обычные иностранцы.