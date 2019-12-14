На "нормандской встрече" согласовали допуск Красного Креста на оккупированную часть Донбасса

Представителей организации боевики не допускали на оккупированную территорию в течение пяти лет.

На "нормандской встрече" согласовали допуск Красного Креста на оккупированную часть Донбасса
Фото: barev.net

Лидеры нормандской четверки в Париже достигли договоренности о допуске представителей Международного комитета Красного Креста на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 13 декабря.

"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую [Украина] территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где содержатся наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", - сказал Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".

Пристайко напомнил, что ранее боевики отказывали в допуске на оккупированную территорию представителям Красного Креста.

По его словам, на следующей неделе миссия организации попытается попасть на неподконтрольную Украине часть Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Красный Крест регулярно доставляет на Донбасс гуманитарную помощь. В октябре организация направила жителям ОРДЛО более 100 тонн продуктов и стройматериалов. В сентябре МККК передал на Донбасс более двух тонн лекарств.

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