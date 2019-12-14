Украинский военный получил травму из-за обстрелов боевиков на Донбассе

Оккупанты в пятницу 10 раз открывали огонь.

Украинский военный получил травму из-за обстрелов боевиков на Донбассе
Фото: Макс Левин

В пятницу, 13 декабря, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего боевую травму получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.

"РоSSийская Федерация систематически не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров «нормандской четверки» во Франции", - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

Пять обстрелов состоялось в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Березового и Каменки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано пять вражеских обстрелов: дважды неподалеку Крымского, у Новолуганского, Мироновского и Луганского.

Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, боевики на Донбассе усиливают подготовку артиллерийских подразделений.

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