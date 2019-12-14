ПЦУ объявила о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Епифаний заявил об этом на архиерейском соборе, посвященном годовщине создания ПЦУ.

ПЦУ объявила о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
Фото: https://www.#facebook#.com/yevstr

На соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в Facebook.

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - написал Зоря.

Он также сообщил, что архиерейский собор ПЦУ посвящен годовщине создания новой церкви и проходит в митрополичьих палатах Святой Софии в Киеве.

Почетный патриарх Филарет на соборе не присутствует.

Напомним, УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года.

Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.

4 сентября 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Рожкова начала получать СМС с угрозамиРожкова начала получать СМС с угрозами
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла ШереметаАваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Блок рекламы


Похожие новости
Общественная организация объявила сбор средств на залог генералу Марченко по делу бронежилетовОбщественная организация объявила сбор средств на залог генералу Марченко по делу бронежилетов
РоSSия объявила персонами нон-грата сотрудников посольства ГерманииРоSSия объявила персонами нон-грата сотрудников посольства Германии
Рада приняла закон о ликвидации "площадок Яценко"Рада приняла закон о ликвидации "площадок Яценко"
Закревская объявила голодовку до возобновления расследований по делам МайданаЗакревская объявила голодовку до возобновления расследований по делам Майдана
В Боливии сенатор опозиции объявила себя врио президентаВ Боливии сенатор опозиции объявила себя врио президента
Рада приняла в первом чтении закон о ликвидации «площадок Яценко»Рада приняла в первом чтении закон о ликвидации «площадок Яценко»
Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада"Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада"
Американские СМИ сообщили о ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-БагдадиАмериканские СМИ сообщили о ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади
Трамп подтвердил сообщения о ликвидации главного подрывника "Аль-Каиды"Трамп подтвердил сообщения о ликвидации главного подрывника "Аль-Каиды"
Зеленский побывал на учениях МВД по ликвидации последствий техногенной катастрофыЗеленский побывал на учениях МВД по ликвидации последствий техногенной катастрофы
Последние новости
Подгружаем последние новости