Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины

Президент предупредил, что в 2020 году "темп перемен будет только нарастать".

Президент Владимир Зеленский считает, что "формула будущего" для Украины состоит из пяти факторов. Об этом глава государства написал в колонке для журнала "НВ.Украина", номер которого посвящен прогнозам на 2020 год.

По мнению Зеленского, украинская "формула будущего" - это мир, прозрачные правила игры, инвестиции, качественная инфраструктура и народовластие.

Президент пишет, что мир предусматривает возвращение Украине территорий и наших людей, а также прекращение обстрелов.

"Прозрачные правила игры", в понимании Зеленского, включают победу над коррупцией, справедливые суды, ликвидацию привилегий для избранных и жесткие рамки полномочий для чиновников.

Для привлечения инвестиций президент планирует построить новую налоговую систему и создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать коррупционеры и рейдеры.

А качественная инфраструктура, по мнению Зеленского, это не только дороги, но и другие отрасли: медицинская, образовательная, цифровая, энергетическая, финансовая и коммунальная.

"В этой формуле будущего нет более и менее важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать все и сразу. Не тратя времени на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизнь этот подход. Можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" работы власти, но нельзя не признать: в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков. В 2020?м темп перемен будет только нарастать - по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх", - написал Зеленский.