В ПЦУ сообщили, когда перенесут празднование Рождества

Епифаний не против отмечать Рождество 25 декабря.

В ПЦУ сообщили, когда перенесут празднование Рождества
Фото: Макс Требухов

Православная церковь Украины перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет к этому готово. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил предстоятель Епифаний, передает РБК-Украина.

Предстоятель ПЦУ отметил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.

"Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу", - подчеркнул Епифаний.

По его словам, ПЦУ не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги". При этом он добавил, что в восточных регионах нет особых противостояний по поводу реформы церковного календаря.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря выходным. 30% религиозных общин в Украине празднует Рождество именно в этот день.

Из Православных церквей 25 декабря празднуют Рождество Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Элладская, Албанская, Чешских земель и Словакии, Кипрская Православные Церкви.

Русская, Грузинская, Иерусалимская, Польская, Сербская Церкви празднуют Рождество 7 января. Молдова и Беларусь, как и Украина, празднуют Рождество 25 декабря и 7 января.

Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве прошел архиерейский собор ПЦУ посвящен годовщине создания новой церкви.

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