Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко

Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения второй подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. Следствие считает, что именно она прикрепила бомбу на днище автомобиля Шеремета и привела ее в действие.

Об этом передает корреспондент LB.ua.

Подозреваемую встретили в зале суда аплодисментами и обидными криками в адрес министра внутренних дел Арсена Авакова и президента РоSSии Владимира Путина.

Дело должен был слушать судья Сергей Вовк, но адвокат заявил ему отвод. Ходатайство аргументировали тем, что именно Вовк давал разрешение на обыск автомобиля Юлии Кузьменко и ее задержание. Адвокат считает, что судья может быть предвзятым в рассмотрении дела.

Рассмотрение ходатайства об отводе судьи Вовка началось с хорового исполнения гимна Украины.

После этого слово дали подозреваемой Юлии Кузьменко. Она заявила, что не знала про существования Шеремета до тех пор, пока его не убили. "Впервые услышала о Шеремете в день его убийства, когда сидела на работе и открыла новость", - сказала он.

Она также рассказала, что с 2013 года была волонтером Майдана, а после начала боевых действий начала ездить на Донбасс. "Были перерывы, были поездки по несколько раз в месяц", - сказала Кузьменко.

Фото: Lb.ua

Ходатайство защиты рассматривала судья Светлана Шапутько.

Судья Шапутько отказала в отводе судьи Сергея Волка, посчитав заявление об отводе необоснованным. В зале это решение сопроводили криками "Ганьба!".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Таким образом, далее дело Кузьменко будет рассматривать судья Вовк. Около 18:50 в заседании вновь объявили перерыв.

По словам адвоката Владислава Добоша, дело против ее подзащитной не имеет никакой внятной аргументации. "Скомпилировать можно все, что угодно. Когда не за что цепляться, цепляемся за какой-то бред. Но любой бред должен быть чем-то аргументирован. А тут даже бредовых аргументов нет", - сказал он в комментарии журналистам.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Готовность взять Кузьменко на поруки высказали несколько депутатов, как действующих, так и прошлых созывов.

Фото: Lb.ua

Подозреваемая заявила, что ее обвинения на всю страну прозвучали через телевидение, и она никак не могла этому препятствовать.

"С телевизора миллионами было прочитано обвинение. Я не могла ничего сказать, меня не было, я не могла ничего сказать, не было адвокатов. Мой суд начался вчера в три часа дня. В этой стране уже нет презумпции невиновности, если так поступают", - сообщила Кузьменко в перерыве судебного заседания.

Около 19:15 пришел судья Вовк, началось рассмотрение дела по сути.

Адвокат просил исследовать в судебном заседании видео, на которых, по данным следствия, зафиксирована Кузьменко. Эти видео исследовались экспертами. Он также продемонстрировал страницы из материалов, которые были приобщены к ходатайству для избрания меры пресечения, где есть скриншоты видео, которые совсем неразборчивые.

Судья Волк отказался удовлетворить ходатайство адвоката об исследовании во время судебного заседания видео.

Прокурор зачитал подозрение, обнародованное адвокатом Кузьменко накануне, и отметил, что следствие просит для подозреваемой арест.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Кузьменко также сказала, что ей не предоставили аудиозаписи, которые МВД транслировало на брифинге. Разговор, где Кузьменко обсуждала волонтера Марусю Звиробий в качестве "сакральной жертвы", она пояснила так:

"Мы сидели с девчонками, болтали про то, что давайте уже пускай нас кто-нибудь побьет. Я еще посмеялась, говорю: сейчас же полиция майдановцев не бьет. Теперь чтобы побил, надо гоняться за полицией, потому что правила поменялись, уже нет такого. Мы посмеялись на эту тему, потом перешли на другие. Я бы очень хотела, чтобы эту запись услышали полностью", - заявила она, подчеркнув, что на брифинге аудио было вырезано.

Около 20:00 адвокат зачитал протокол допроса Елены Притулы. Она рассказала, что незадолго до убийства Шеремета замечала слежку за их автомобилем со стороны неизвестного мужчины на автомобиле "Део Ланос" красного цвета. Она и Шеремет видели это авто трижды. Притула также отметила, что ни она, ни Шеремет не получали угроз.

Адвокат отмечает, что в экспертном заключении по идентификации якобы Кузьменко нет ее фамилии. Указано лишь Лицо 1 и Лицо 2, и эксперты отмечают, что это может быть одно и то же лицо. Вместе с тем, по словам экспертов, этот вывод является лишь субъективной оценкой.

"Мой суд начался вчера в 15:00. Не было никаких доказательств... Вчера не было ни постановления на задержание, ни решения об обыске. На этом суде, который шел по телевизору, меня не было. Не было моего адвоката, людей, которые меня поддерживают... Вчера телевизор разрушил мою жизнь. А ведь есть презумпция невиновности. Жаль, что вы не дали возможности заслушать свидетелей... чтобы узнать, что я делала в тот день (день убийства Шеремета - ред.) Операционные журналы, они постоянно ведутся... Я бы очень просила максимально провести все исследования, которые могут помочь расследованию, ДНК, на проведении полиграфа настаиваю", - заявила Юлия Кузьменко.

В 21:51 судья отправился в совещательную комнату.

В 23:18 Печерский райсуд Киева арестовал Юлию Кузьменко на два месяца - до 8 февраля 2020 года. Об этом объявил судья Сергей Вовк.

После объявления решения в зале начали кричать "Ганьба!" и спели гимн.

Адвокат заявил, что апелляция будет обязательно.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева , волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.