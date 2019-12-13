СБУ проводит обыски в одесской ГосЧС из-за пожара в колледже

Руководители одесского управления пытались уничтожить документы по проверке в колледже.

Служба безопасности Украины проводит обыски в служебных помещениях ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Пресс-центр спецслужбы информирует, что сотрудники СБУ проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использование служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек.

По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ГосЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлению разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГосЧС.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Разоблачение злоумышленников осуществлялось совместно с территориальным управлением ГБР в г. Николаеве и прокуратурой.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности.

По словам главы ГосЧС Николая Чечеткина, в колледже не было пожарной сигнализации.