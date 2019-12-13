Кулеба в Вашингтоне рассказал о подготовке встречи Трампа и Зеленского

США и Украина работают над организацией полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в США .

Об этом в Вашингтоне заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о недавней встрече президента США Дональда Трампа с главой МИД РоSSии Сергеем Лавровым.

Как передает Голос Америки, Кулеба также обратил внимание на то, что уровень поддержки Украины, который предложен в новом проекте оборонного бюджета США превышает поддержку, заложенную в предыдущем бюджете.

Кулеба отметил, что несмотря на любые текущие события, "стратегическая природа партнерства между нами остается непоколебимой".

Ukrainian Deputy Prime Minister on Russia NATO & the European Union @DmytroKuleba ,, @gmfus hosts – LIVE on C-SPAN2 https://t.co/5TDAcKf5LJ pic.twitter.com/OgRr1SSdaZ — CSPAN (@cspan) December 13, 2019

Ранее советник президента Украины Игорь Новиков заявил, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в конце 2019 года или в начале 2020 года.

Напомним, что президенту США грозит импичмент из-за его телефонного разговора с Зеленским, во время которого он, по мнению демократического большинства в Конгрессе, оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении политического противника - Джо Байдена.

Последний раз президент Украины был в Белом доме в июне 2017 года, тогда это был рабочий визит.