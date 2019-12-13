Журналиста роSSийского НТВ не пустили в Украину

Съемочную группу роSSийского телеканала НТВ пограничники не пропустили в Украину.

"Недавно Зеленский предложил роSSийским СМИ приехать в Киев и лично посмотреть на то, что происходит в Украине. Наш корреспондент Сергей Савин поверил этому приглашению, полетел в Киев и ... его не пустили", - говорится в сообщении телеканала.

На опубликованном видео Сергей Савин говорит, что он прилетел в Киев утром 13 декабря и пошел на пограничный контроль.

"Сразу заявили кто мы, что мы, какова цель, на сколько приехали в Украину, что собираемся делать", - рассказал журналист.

По его словам, группа НТВ планировала сделать репортаж о результатах расследования убийства Павла Шеремета, газовые переговоры между Украиной и Россией и "обещанный президентом Зеленским обмен пленных до конца года и возможном прекращении огня на линии соприкосновения".

После беседы Сергей Савину вернули документы. По его словам, все "происходило вежливо и дипломатично".

"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал прапагандист.