Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет

Вчера в ходе подготовки к обыску главного подозреваемого в убийстве Павла Шермета - Андрея Антоненко - по адресу его проживания в центре Киева , оперативниками было установлено, что в ходе ожидания начала процедуры он по телефону связался с товарищем, проживающим с ним в одной квартире и попросил его "срочно вынести из квартиры зелёную вещь", лежавшую в его шкафу.

Об этом сообщают источники LB.ua, близкие к следствию в деле Павла Шеремета.

Предмет, о котором шла речь, был спрятан в офисе, расположенном на первом этаже того же задания. Человека, который осуществлял сокрытие предмета, следствие установило, он допрошен и дал показания.

Оперативным путём было установлено: предмет, о котором идёт речь, визуально похож на противопехотную мину МОН-50, однако находится в полуразобранном состоянии (что подразумевает возможность использования в любое время, с "начинением" тем или иным содержимым).

В настоящее время следствие проводит снятие следов ДНК с предмета, молекулярные, а также прочие технические анализы, с отпечатками пальцев включительно.

По словам источника, неотложные ночные обыски у ряда волонтёров были обусловлены именно этим эпизодом.