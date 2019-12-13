Общественная организация объявила сбор средств на залог генералу Марченко по делу бронежилетов

Общественная организация "Солидарное Дело общин» объявила о сборе средств для внесения залога в 20 миллионов гривен в качестве меры пресечения по делу генерала Дмитрия Марченко. Соответствующее обращение общественные активистов обнародовано на сайте партии "Европейская солидарность" со ссылкой на организацию.

В обращении дело против генерала называют сфабрикованным, а залог в 20 миллионов гривен нереальной суммой для "боевого офицера, который несколько лет жил в своем кабинете, а вместо машины имеет велосипед".

"Если каждый из нас уложится небольшой гривной, то мы можем выкупить Дмитрия Марченко из заложников портновски-печерского судилища. Да, сейчас темные времена. ДА, мы уже совместно помогали армии и доказали, что нам это по силам. Неужели спасуем перед вызовом «цена свободы»? На парламентских выборах миллионы людей отдали свой голос не за капитуляцию, а за сражение к победе; не за Малороссию, а за Украину в НАТО и ЕС . Миллионы людей. Если каждый из них перечислит стоимость чашки кофе или пачки сигарет, или кружки пива ... мы сможем собрать средства на правовую помощь", - говорится в обращении.