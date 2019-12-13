Генпрокуратура отказалась разглашать информацию по делу Порошенко

"Сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены".

Генпрокуратура отказалась разглашать информацию по делу Порошенко
Фото: segodnya.ua

Генеральная прокуратура засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении пятого президента Петра Порошенко, а также информацию по проекту подозрения, который был передан в Генпрокуратуру Государственным бюро расследований.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських Новин".

Издание запрашивало информацию о том, принято ли решение относительно проекта подозрения в отношении Порошенко, и если нет, то почему. ГПУ отказалась сообщать какую-либо информацию, сославшись на ст. 222 Уголовного процессуального кодекса, отметив, что сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены.

В документе идет речь о подозрении экс-президента в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, в ноябре ГБР назвало 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины.

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