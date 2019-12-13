Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБУ

Его предшественник был уволен 5 декабря.

Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Корнийчука новым начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Об этом говорится в указе №904/2019, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Назначить Алексея Александровича Корнийчука начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Его предшественником на этом посту был Николай Кулешов. Он уволен указом Зеленского от 5 декабря.

Напомним, в ноябре украинский президент провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности Украины. Он назначил начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ и начальников региональных управлений. Также он назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины.



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