СБУ предотвратила контрабанду запчастей для военных самолетов в РФ

В РФ пытались контрабандой отправить запчасти для Ан-72 и АН-74.

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

«Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту « Киев »», - сказано в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

По информации спецслужбы, оборудование планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ . Груз должен был поступить в РоSSию через третьи страны.

Во время проведения спецоперации в зоне таможенного поста аэропорта « Киев », а также обысков на складах и по месту жительства фигурантов в Киеве , правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирование противоправных поставок.

Исполнителю сделки сообщено подозрение по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.