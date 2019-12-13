По факту пожара в Одессе открыли уголовное производство в отношении ГосЧС

ГБР проводит обыски в облуправлении ГосЧС.

По факту пожара в Одессе открыли уголовное производство в отношении ГосЧС
Фото: dsns.gov.ua

По факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Об этом сообщает одесский ресурс "Думская".

О подозрении пока никому не сообщали.

Кроме того, источник ресурса в прокуратуре сообщил, что сейчас в здании облуправления ГосЧС ГБР проводит обыски. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

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