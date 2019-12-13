"Слуга народа" не будет продлевать мораторий на продажу земли

Во фракции считают, что мораторий все равно продолжит действовать

"Слуга народа" не будет продлевать мораторий на продажу земли
Фото: Анна Стешенко

Фракция "Слуга народа" не намерена продлевать в этом году мораторий на продажу земли, действие которого заканчивается 1 яваря 2020 года. Таким образом вступит в силу Земельный кодекс от 2001 года.

Об этом рассказали народные депутаты, говорится в материале "Земля раздора".

Председатель аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский рассказал, что партия проводит консультации с юристами по поводу того, как будет функционировать рынок земли до принятия рамочного закона. По мнению Сольського, вступят в силу переходные положения Земельного кодекса и моратораторий все же продолжит действовать.

"В переходных положениях норма сформулирована таким образом, что мораторий действует до 1 января, но не ранее принятия закона об обороте земли. Значит мораторий будет дальше действовать", - убежден Сольский.

В частности, в законе говорится, что продажа земли не допускается "до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года".

Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что до конца года парламент не успеет рассмотреть закон во втором чтении.

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