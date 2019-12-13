"Слуга народа" потратит на корпоратив в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен

Расходы покроются из спонсорских выплат.

"Слуга народа" потратит на корпоратив в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен
Фото: Макс Требухов

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHI в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Об этом сообщил замглавы фракции СН Александр Корниенко, говорится на YouTube-канале журналиста Андрея Павловского.

"В КВЦ "Парковый". Точно несколько сотен тысяч гривен. Я думаю, что до миллиона. Партия будет платить, конечно", - заявил Корниенко.

Сообщается, что праздник пройдет 20 декабря. По словам Корниенко, мероприятие пройдет за счет спонсоров.

"Партия политическая по закону может иметь финансирование. Счет есть расчетный, по закону есть механизм, при помощи которого физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Эти деньги наша партия тратила на избирательную кампанию, партия за них осуществляет текущую деятельность", - добавил нардеп.

Напомним, в расследовании журналистов "Наші гроші з Денисом Бігусом" говорится, что в третьем квартале 2019 года донорами партии "Слуга народа" стали фирмы, чьи печатки нашли дома у Олега Семенова - советника главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигуранта дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Также политсилу финансировали компании с признаками фиктивности.



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