Изменение Минских соглашений станет поводом "долгого анализа" между "нормандской четверкой", - Песков

По утверждению Пескова, все правки соглашения нужно обсуждать с террористами самопровозглашенных республик.

Изменение Минских соглашений станет поводом "долгого анализа" между "нормандской четверкой", - Песков
Дмитрий Песков
Фото: telegrafist.org

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерения Киева внести правки в Минские соглашения, станут поводом длительного анализа между участниками "Нормандской четверки". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу мысленно вернуть всех в Париж и напомнить документ, который был согласован участниками саммита и который можно и должно считать успехом. В согласованных итогах Парижского саммита во втором параграфе преамбулы говорится, что Минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства-участники которого привержены их полному выполнению", - подчеркнул представитель Кремля.

В случае модернизации "Минских договоренностей" Песков отметил, что их нужно будет утверждать при обоюдном согласии всех сторон конфликта - Киева и самопровозглашенных республик, поскольку "под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик".

В связи с этим он подчеркнул, что говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно.

"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем остальным троим участникам "нормандского формата", - заявил Песков.

Напомним, 11 декабря представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников сообщал, что к следующей встрече в "нормандском формате", украинская сторона подготовит план изменений в "минские соглашения".

Резников убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

После этого глава РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявял, что Минские договоренности должны оставаться неизменными.

12 декабря сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией. От отметил, что передача украинской государственной границы после выборов - это точно не позиция украинской власти. А в нынешней редакции Минских соглашений сказано, что контроль над границей Украина начнет получать только после проведения выборов.

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