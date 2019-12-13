Полиция ночью обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета

Правоохранители "отрабатывают связи подозреваемых".

Полиция ночью обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета
Супруги Акастеловы
Фото: Facebook/Наталья Горбонос-Акастелова

Полиция провела обыски у волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых по делу об убийстве Павла Шеремета.

Об этом волонтеры сообщили в фейсбуке

"Я в шоке! К нам ломится полиция в двери!!! Что делается в стране?!" - написала Наталья Акастелова.

"У меня дома полиция, будет обыск", - сообщил Евгений. Позже в комментариях он пояснил, что обыски касаются дела Шеремета.

Его жена добавила, что правоохранители "отрабатывают связи подозреваемых".

По информации ТСН, полиция в квартиру Акастеловых на Левом берегу Киева пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Правоохранители изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Напомним, Павел Шеремет - белорусский, роSSийский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Он погиб после покушения на него 20 июля 2016 года в центре Киева.

12 декабря полиция заявила о задержании вероятных убийц журналиста и рассказала, как на них вышла.

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