Порошенко: санкции против РоSSии нужно усилить

Существование мировой коалиции в поддержку Украины будет способствовать не только сохранению введенных против РоSSии санкций, но и их расширению. Ирешение Совета ЕС о продлении санкций против РоSSии еще на шесть месяцев является результатом усилий по сохранению этой коалиции. Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью для "Радио Свобода".

«До тех пор, пока оккупированная земля Украины, включая Донбасс и Крым, не будет освобождена от роSSийского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый Президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию сцементировать», - отметил Порошенко.

Он напомнил, что РоSSия в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, не выполняет решения международных, что заслуживает усиления санкций.