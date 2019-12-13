Сенат США признал геноцид армян в Османской империи

Сенат США признал геноцид армян в Османской империи
Фото: betterworldcampaign.org

После аналогичного решения Палаты представителей члены Сената США проголосовали за официальное признание геноцидом массового убийства армян в Османской империи.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В четверг, 12 декабря, американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую убийство порядка 1,5 миллиона армян в 1915-1923 годах.

Отмечается, что резолюция с юридической точки зрения не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего, в отношениях Вашингтона с Турцией. Этот шаг может привести к дальнейшему усилению напряженности между двумя странами.

Напомним, в конце октября резолюцию о признании геноцида армян приняла Палата представителей к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии. Документ поддержали 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали 11. При этом резолюцию поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить роSSийские ЗРК С-400 вопреки позиции США.

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