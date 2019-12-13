Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РоSSии на полгода

Решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РоSSии на полгода
Фото: Вести Экономика

Лидеры государств-членов Европейского союза договорились о сохранении санкций против РоSSийской Федерации еще на шесть месяцев.

Об этом по итогам первого дня работы саммита лидеров ЕС заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает "Европейская правда".

"У нас также была возможность, что касается РоSSии и Украины, выслушать дискуссию, представленную после встречи нормандского формата, которую в Париже провели Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Это была возможность обмена информацией о ситуации в регионе, и это была возможность, как вы, конечно, знаете, принять решение о продлении санкций еще на полгода, учитывая тот факт, что мы считаем, что имплементация Минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным моментом", - сказал он.

"Это пункт, по которому мы и дальше будем внимательны и очень активны в будущем", - добавил Мишель.

Решение еще должен утвердить Совет Евросоюза.

Напомним, ранее США заявили, что введут санкции в отношении роSSийских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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