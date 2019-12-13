Порошенко считает, что угроза резни на Донбассе исходит от Путина

"Резня была организована РФ и не прекращается и по сей день".

Порошенко считает, что угроза резни на Донбассе исходит от Путина
Фото: Lb.ua

Президент Владимир Путин несет личную ответственность за тысячи погибших на Донбассе военных и мирных жителей. Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью журналисту Сергею Лойко для "Радио Свобода".

Таким образом он прокомментировал заявления роSSийского президента о возможной резне на Донбассе в случае передачи роSSийско-украинской границы под контроль украинской армии.

"Путин неоднократно демонстрировал, что никаких красных линий для него не существует. В том числе и по сценарию восстановления наступательных действий со стороны роSSийской армии. Значит, эта опасность точно присутствует", - убежден Петр Порошенко.

"Я хотел бы напомнить, что резню в Донбассе в 2014 году начал именно Путин. По его приказу было проведено решение Государственной думы о возможности применения вооруженных сил РФ за пределами РоSSии. Оно было напрямую связано с аннексией Крыма и последующей агрессией в Донбассе. И гибель тринадцати тысяч украинских граждан, в том числе и десяти тысяч мирных жителей в ходе этой резни или в ходе этой агрессии, лежит точно на совести Путина. Как, собственно, и гибель в Донбассе сотен роSSийских граждан", - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что именно РоSSия в свое время заблокировала резолюцию ООН по резне в Сребренице, которую привел в пример хозяин Кремля.

"Резня, которая была организована РоSSийской Федерацией на оккупированных территориях Украины, не прекращается и по сей день. Гуманитарная ситуация там ужасная. И моей основной целью все эти пять лет как политика и пятого президента было освобождение наших территорий от оккупации и установления там законного порядка", - отметил Порошенко.

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