Площадь Киева может увеличиться на 27 кв. км

Площадь Киева может увеличиться на 27 квадратных километров.

Об этом говорится в проекте землеустройства об изменении границ Киева , который столичные депутаты проголосовали в четверг.

Согласно этому решению, территория Киева может увеличиться на 2771,1415 га за счет земель области. В то же время город должен будет передать области 55,4 га.

В случае обмена в состав Киева будет включена северная часть Труханова острова до места впадения Десны в Днепр (сейчас это Броварской район), расположенный там же остров Большой (Вышгород), а также земли Гнединского сельсовета, расположенные на правом берегу магистрального канала Бортнической станции аэрации.

После обмена площадь Киева составит 853 квадратных километра.

По данным Департамента земельных ресурсов, границы Киева не менялись с 1989 года. Более того, за последние 28 лет вообще не было документов о конфигурации границ города.

В сентябре 2019 года официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ Киева были найдены. Работа проводилась Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок "УкрГИИГис" в 1989-1990 годах.