Рада планирует запретить коллекторам угрожать и унижать должников

Депутаты приняли за основу законопроект о лицензиях для коллекторов.

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект №2133 о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности.

За него проголосовали 309 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что коллекторские организации должны будут получать лицензию. За работу без нее будет предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Коллекторам запрещено будет взимать долги по коммунальным услугам.

Также им будет запрещено унижать, обижать, угрожать, запугивать должников. Нельзя будет использовать нецензурную лексику, грубый тон разговора, угрожающие рисунки и т.п.

Нельзя будет врать о последствиях, которые могут ожидать должника или членов его семьи в случае неуплаты долга.

Нельзя будет беспокоить должника любым способом ночью (с 20:00 до 09:00), в выходные, праздничные и нерабочие дни; а с членами семьи вообще нельзя будет взаимодействовать любым образом.

Нельзя будет скрывать номер, с которого осуществляется звонок.

Нельзя будет сообщать третьим лицам о наличии долга.

Нельзя будет любым образом взаимодействовать с работодателем должника и контактировать с должником по месту его работы.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его публикации.