Генсек НАТО: Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моря

Столтенберг встретился с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

Генсек НАТО: Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моря
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал увеличение присутствия Альянса в Черноморском регионе.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО на встрече с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Генсек НАТО заявил, что присутствие Альянса на море, суше и в воздухе Черноморского региона увеличилось.

"Мы согласились с важностью присутствия НАТО в регионе Черного моря. Ситуация с безопасностью меняется - и НАТО отвечает. Мы укрепили наше присутствие в Черноморском регионе на суше, на море и в воздухе - благодаря многонациональной боевой оперативной группе в городе Крайова, воздушному патрулированию и мощном военно-морском присутствии", - заявил Столтенберг.

Он также напомнил, что в этом году войска НАТО провели пяит масштабных учений в Черноморском регионе, в том числе с участием Украины и Грузии.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО не считает РоSSию врагом, но видит, что она применила военную силу против Украины.

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