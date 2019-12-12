Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий

"Нужно использовать момент и тупо давонуть Марусю".

Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Фото: МВС

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) обсуждала возможность совершения преступления в отношении волонтера Маруси Звиробий.

Об этом на брифинге в четверг рассказал начальник криминальной полиции Евгений Коваль

"Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую, волонтерку Марусю Звиробий как возможную сакральную жертву", - заявил он.

После этого журналистам включили запись разговора Кузьменко с гражданкой Т. (Вася).

  • Вася: Нам нужен герой-жертва.
  • Лиса: О, вот это номер один, я бы сказала.
  • Вася: Герои у нас были разные, нам нужна Она. Нам нужна героиня. Потому что попсовый персонаж "Слуги народа" можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой. Нужно использовать вот этот момент, когда сейчас прессуют Марусю и Федину, и тупо давонуть Марусю, чтобы она взяла на себя.
  • Лиса: Ну, это неплохая вообще тема.
  • Вася: Нам нужно, чтобы какая-то баба стала проводом. Мужики уже не канают. Нам нужна Жанна д'Арк, знаешь?
  • Лиса: Ну, Маруся, конечно, оптимально на эту тему походит.

Напомним, что 6 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записала видео, на котором они обсуждали варианты гибели президента Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую. Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного накрыли", - говорит на этом видео Федина.

После этого на Федину и Звиробий открыли уголовные производства, которые в оппозиции назвали преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

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