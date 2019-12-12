Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Подозреваемыми являются пять человек.
Начальник криминальной полиции Евгений Коваль на брифинге 12 декабря подробно рассказал, как следствие вышло на предполагаемых убийц Павла Шеремета.
По его словам в ходе следствия полицейские провели огромную работу. Было сделано более 800 выемок, допрошены 3700 лиц, 47 экспертиз, отработаны 577 домов и около 4300 квартир, исследованы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов, а также записи с 221 камеры видеонаблюдений.
Из четырех версий следствие остановилось на основной - дестабилизация социально-политической ситуации путем убийства известного человека.
Полицейские начали изучать подобные преступления и нашли связь с двумя: подрыв электроопор в Херсонской области в ноябре 2015 года и покушение на бизнесмена в Косове в 2018 год.
Первый взрыв вывел на Андрея Антоненко (Риффмастер) и волонтера Юлию Кузьменко (Лиса), а второй - на супругов Грищенко (Буча и Пума) и их водителя Ивана Вакуленко (Пистолет).
После того, как Вакуленко вызвали на допрос, он выстрелил себе в голову, и между супругами произошел следующий разговор:
- Буча: Как ты думаешь, он сам или ему помогли?
- Пума: Первое.
- Буча: Почему?
- Пума: Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное.
- Буча: Когда он узнал за Шеремета?
- Пума: Вчера, вчера он мне звонил.
Началась тщательная отработка лиц, которые приходили на суды в поддержку Грищенко. Особое внимание привлекла 26-летняя военнослужащая Яна Дугарь. В одном из телефонных разговоров она выразила опасение, что у нее дома могут найти семь телефонов и набор сапера. Следствие также обратило внимание на то, что Дугарь похожа на девушку, которая 15 июля и 18 июля 2016 года (перед убийством Шеремета) фотографировала камеры наблюдения в районе места убийства Шеремета.
В это время другой участник предполагаемой группы по прозвищу Электрик, сожитель Кузьменко (Лиса), начал высказывать суицидальные настроения в разговоре с Грищенко из-за того, что "натворил" в своей жизни.
"Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и дальнейшим документированием группы удалось четко выделить тех людей, которые подозреваются нами в убийстве Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - подытожил генерал Коваль.
По версии следствия, непосредственно взрывчатку заложила Юлия Кузьменко, а Антоненко, который проживает в этом районе и хорошо ориентируется в местности, находился рядом с ней.