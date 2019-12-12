Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета

Подозреваемыми являются пять человек.

Фото: МВД

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль на брифинге 12 декабря подробно рассказал, как следствие вышло на предполагаемых убийц Павла Шеремета.

По его словам в ходе следствия полицейские провели огромную работу. Было сделано более 800 выемок, допрошены 3700 лиц, 47 экспертиз, отработаны 577 домов и около 4300 квартир, исследованы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов, а также записи с 221 камеры видеонаблюдений.

Из четырех версий следствие остановилось на основной - дестабилизация социально-политической ситуации путем убийства известного человека.

Полицейские начали изучать подобные преступления и нашли связь с двумя: подрыв электроопор в Херсонской области в ноябре 2015 года и покушение на бизнесмена в Косове в 2018 год.

Фото: МВД

Фото: МВД

Первый взрыв вывел на Андрея Антоненко (Риффмастер) и волонтера Юлию Кузьменко (Лиса), а второй - на супругов Грищенко (Буча и Пума) и их водителя Ивана Вакуленко (Пистолет).

После того, как Вакуленко вызвали на допрос, он выстрелил себе в голову, и между супругами произошел следующий разговор:

  • Буча: Как ты думаешь, он сам или ему помогли?
  • Пума: Первое.
  • Буча: Почему?
  • Пума: Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное.
  • Буча: Когда он узнал за Шеремета?
  • Пума: Вчера, вчера он мне звонил.

Началась тщательная отработка лиц, которые приходили на суды в поддержку Грищенко. Особое внимание привлекла 26-летняя военнослужащая Яна Дугарь. В одном из телефонных разговоров она выразила опасение, что у нее дома могут найти семь телефонов и набор сапера. Следствие также обратило внимание на то, что Дугарь похожа на девушку, которая 15 июля и 18 июля 2016 года (перед убийством Шеремета) фотографировала камеры наблюдения в районе места убийства Шеремета.

В это время другой участник предполагаемой группы по прозвищу Электрик, сожитель Кузьменко (Лиса), начал высказывать суицидальные настроения в разговоре с Грищенко из-за того, что "натворил" в своей жизни.

"Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и дальнейшим документированием группы удалось четко выделить тех людей, которые подозреваются нами в убийстве Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - подытожил генерал Коваль.

По версии следствия, непосредственно взрывчатку заложила Юлия Кузьменко, а Антоненко, который проживает в этом районе и хорошо ориентируется в местности, находился рядом с ней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Украина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корьюУкраина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корью
РоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - СШАРоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - США
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла ШереметаАваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Экс-участник АТО Грищенко заявил, что ему предлагали "взять на себя" вину за убийство ШереметаЭкс-участник АТО Грищенко заявил, что ему предлагали "взять на себя" вину за убийство Шеремета
Полиция завела дело на Богдана по заявлению Кличко (документ)Полиция завела дело на Богдана по заявлению Кличко (документ)
Полиция подсчитала число участников вече на МайданеПолиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына СоболеваПолиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева
Полиция установила подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста в КиевеПолиция установила подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста в Киеве
Полиция заплатила миллион за опрос об уровне доверия к себеПолиция заплатила миллион за опрос об уровне доверия к себе
Полиция: замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группыПолиция: замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы
Жертва нардепа Иванисова рассказала подробности изнасилованияЖертва нардепа Иванисова рассказала подробности изнасилования
Зеркаль рассказала, кто после увольнения заменит ее в международных судахЗеркаль рассказала, кто после увольнения заменит ее в международных судах
Последние новости
Подгружаем последние новости