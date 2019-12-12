Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"

Телеканал проигнорировал сообщение о Дне памяти.

Нацсовет вынес предупреждение телеканалу
Фото: tv.112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение спутниковым телеканалам "112 Украина" и "Горизонт-TV" (Харьковская область) за несоблюдение правил вещания в Дни памяти.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, который отмечался 29 августа, в эфире телеканала «112 Украина» не было информации о Дне памяти в промежуток времени с 00:13 до 06:03. Также 8 сентября, в День памяти 75-й годовщины начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах, соответствующей информации не было зафиксировано в эфире телеканала «Горизонт-TV» в промежуток времени с 00:00 до 2:34", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацсовет признал нарушения и применил к телеканалам санкцию "объявление предупреждения". Также регулятор предостерег вещателей о недопустимости нарушений законодательства в дальнейшем.

Напомним, 26 сентября Нацсовет отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещание.

В августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась. В начале сентября под зданием Нацсовета подрались сторонники и противники телеканала.

16 сентября Апелляционный суд разрешил не продлевать лицензию телеканала "112 Украина". 19 сентября Нацсовет вынес телеканалу предупреждение.

Под брендом "112 канал" работают шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ". На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Украина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корьюУкраина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корью
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"
Блок рекламы


Похожие новости
Нацсовет назначил внеочередную проверку телеканалу NewsOneНацсовет назначил внеочередную проверку телеканалу NewsOne
Украина вынесет на Генассамблею ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИДУкраина вынесет на Генассамблею ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД
Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за интервью с АзаровымНацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за интервью с Азаровым
Нацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию NewsOneНацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию NewsOne
"112 Украина" просит суд отменить решение Нацсовета о лишении лицензии"112 Украина" просит суд отменить решение Нацсовета о лишении лицензии
Нацсовет отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещаниеНацсовет отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещание
Представитель Нацсовета упрекнул три радиостанции за трансляцию украинской музыки ночьюПредставитель Нацсовета упрекнул три радиостанции за трансляцию украинской музыки ночью
Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"
Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала ZIKНацсовет проведет внеплановую проверку телеканала ZIK
Нацсовет обратится в суд для аннулирования лицензии канала NewsOneНацсовет обратится в суд для аннулирования лицензии канала NewsOne
Последние новости
Подгружаем последние новости