В ООН поддержали перевод следователей по "делам Майдана" в ГБР

Это позволит избежать дальнейших задержек в расследованиях.

Глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер поприветствовала принятие поправок в законопроект "О Государственном бюро расследований", которые предусматривают перевод следователей органов прокуратуры и прокуроров, которые расследовали "дела Майдана" в ГБР без обязательного конкурса.

Об этом она сказала во время презентации доклада относительно ситуации на Востоке Украины за период с 16 августа по 15 ноября, передает "Укринформ".

"Мы приветствуем перевод следственной группы, которая ведет расследование дел относительно Майдана, из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований, как это предусмотрено недавно принятыми изменениями в закон о ГБР. Надеемся, что это сохранит преемственность этих расследований и позволит избежать дальнейших задержек", - подчеркнула Богнер.

ООН

По ее словам, Управление верховного комиссарапо правам человека зафиксировало незначительный прогресс в уголовных процессах, связанных с убийствами и насильственными смертями во время протестов на Майдане. В частности, в течение отчетного периода произошло несколько судебных заседаний. "Однако самый важный вопрос в том, чтобы увидеть реальный прогресс в этих делах. Жертвы и их семьи требуют правды и справедливости", - добавила Богнер.

Напомним, 10 декабря Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.

Закон фактический означает увольнение его директора Романа Трубы. Теперь бюро из центрального органа исполнительной власти становится правоохранительным органом. Директор бюро будет назначаться президентом после конкурса. Глава бюро будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями.