Минздрав ввел новые врачебные специальности

Также меняются квалификационные требования к врачу-кардиологу.

Минздрав ввел новые врачебные специальности
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения внесло в Справочник квалификационных характеристик профессий работников ряд новых специальностей, таких как врач-кардиолог интервенционный, врач-кардиолог-электрофизиолог, врач-кардиолог детский и врач-ревматолог детский.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"Также меняются квалификационные требования к врачу-кардиологу. Это позволит проще и быстрее овладевать и применять на практике эффективные подходы в лечении самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, а следовательно - позволит спасать больше жизней", - сказано в сообщении.

Отныне ангиография коронарных артерий, экстренное стентирование, круглосуточная организация кардиологической помощи для пациентов с симптомами острого инфаркта миокарда на основе перкутанных вмешательств становятся обязательными.

Также в Минздраве напомнили, что в Украине создали мощную систему кардиоцентров, работающих круглосуточно и оснащенных современным инновационным оборудованием. В этих центрах пациенты с острым инфарктом миокарда могут получать бесплатное неотложное стентирование.

Пересмотр требований и внедрение новых специальностей существенно сократит время подготовки врача, и позволит усовершенствовать именно те умения, которые больше всего нужны пациентам реперфузионных центров и приблизит систему предоставления кардиологической помощи в Украине к европейским стандартам, где стентирование сердца выполняются именно специалистами кардиологического профиля.

Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Минздрав направит за границу 119 пациентов на трансплантацию. На программу "Лечение граждан Украины за рубежом" правительство дополнительно выделило из госбюджета 233,78 млн грн.

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