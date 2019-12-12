Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета

Одним из них может быть музыкант Андрей "Riffmaster" Антоненко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!" - говорится в фейсбуке Авакова.

Он заявил, что о деталях операции расскажут вечером в четверг.

Примерно в это же время известный украинский музыкант, контрактник Андрей "Riffmaster" Антоненко в фейсбуке написал, что ему "предъявляют убийство Шеремета".

Фото: Karabas Live Андрей Антоненко

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В июле 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".

В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен.

В ноябре 2019 года стало известно, что к делу могут быть причастны супруги Владислав Грищенко (Буча) и Инна Грищенко (Пума).