Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Одним из них может быть музыкант Андрей "Riffmaster" Антоненко.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.
"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!" - говорится в фейсбуке Авакова.
Он заявил, что о деталях операции расскажут вечером в четверг.
Примерно в это же время известный украинский музыкант, контрактник Андрей "Riffmaster" Антоненко в фейсбуке написал, что ему "предъявляют убийство Шеремета".
Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
В июле 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".
В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен.
В ноябре 2019 года стало известно, что к делу могут быть причастны супруги Владислав Грищенко (Буча) и Инна Грищенко (Пума).
Павел Шеремет - белорусский, роSSийский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов роSSийского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".