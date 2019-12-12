Власти Германии раскритиковали планы США ввести санкции за "Северный поток-2"

Штаты считают газопровод "инструментом принуждения и политического давления", который ослабит связи США с Германией и Европой в целом.

Министерство экономики и энергетики Германии сожалеет о намерении США ввести санкции в отношении роSSийских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Об этом сообщила представительница главы ведомства Петера Альтмайера, передает Deutsche Welle.

"Наша позиция по отношению к санкциям с экстратерриториальным действием однозначна: мы не признаем их", - отметила она

Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие оборонного бюджета, предусматривающего введение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" ради обеспечения "европейской энергетической безопасности".

В законопроекте строящийся "Северный поток - 2" назван "инструментом принуждения и политического давления", который ослабит связи США с Германией и Европой в целом.

Законопроект налагает на пятилетний срок санкции на суда, занимающиеся прокладкой труб для газопроводов, и на иностранных граждан, которые имеют отношения к работе этих судов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что это произойдет до 20 декабря, после чего законопроект будет направлен президенту США Дональду Трампу. Он уже сообщил, что собирается поставить под ним подпись. В то же время президент США сможет остановить действие санкций, если докажет Конгрессу, что удалось "минимизировать" использование Россией газопроводов в политических целях.

Напомним, США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС . Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению.

В Украине тоже рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и РоSSии заверяют, что проект - исключительно экономический.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Церемония запуска газопровода намечена на 8 января 2020 года.