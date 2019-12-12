"Свободовцу" Кайде сообщили о подозрении за нападение на нардепа Богданца

В четверг во второй половине дня ему будут избирать меру пресечения.

"Свободовцу" Кайде сообщили о подозрении за нападение на нардепа Богданца
"Свободовцы" Кайда, Леонов и Мирошниченко в аграрном комитете перед дракой
Фото: facebook.com / Игорь Мирошниченко

Национальная полиция сообщила о подозрении участнику нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца, которое произошло 11 декабря в помещениях парламента.

Имени подозреваемого на сайте полиции не указывают, но, по данным источников LB.ua в "Свободе", речь о бывшем депутате Алексее Кайде. Ему вменяют ч.2 ст.346 - насилие в отношении государственного деятеля.

В четверг во второй половине дня ему будут избирать меру пресечения.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что Кайду задержали утром 12 декабря.

"Сегодня в 5 утра, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина — командира добровольческой четы «Карпатская Сечь» и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва", - говорится в фейсбуке Тягнибока.

Кайду задержали по заявлению Андрея Богданца.

"Заявление того самого ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а тогда получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета. Алексея Кайду босого, на глазах у ребенка вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерское отделение", - заявил Тягнибок.

Напомним, 11 декабря после заседания аграрного комитета произошла драка между народным депутатом и представителями "Свободы". Член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что националисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Впоследствии заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

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