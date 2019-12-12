Из-за прекращения транзита роSSийского газа 16 тысяч жителей Харьковской области могут остаться без тепла, - глава ОГА

С 1 января 2020 года из-за прекращения транзита роSSийского газа, часть жителей Волчанского района Харьковской области могут остаться без отопления. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер, передает "Интерфакс-Украина".

"Приблизительно 16 тысяч человек могут остаться без тепла", - сказал Кучер после заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что эта проблема существует давно и раскритиковал предыдущее руководство области за невнимание к ней.

"Проблема не новая. Она возникла не вчера, не позавчера и даже не неделю и даже не год назад. У этой проблемы есть определенная история, но она до сих пор не решалась. Чтобы Украина обеспечивала людей газом в этом районе, нам просто необходимо провести соответствующий газопровод. Есть проект, который был утвержден. Там одна сумма. А НАК "Нафтогаз" видит другую сумму. Диалога не было. За 8 месяцев вопрос был бы решен", - подчеркнул Кучер.

Он уже обсуждал сложившуюся ситуацию с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и они решили создать рабочую группу, в которую войдут представители ХОГА и НАК "Нафтогаз Украины", которая, в том числе должна согласовать и стоимость строительства газопровода. Кучер сообщил, что стоимость проекта составляет около 400 млн грн, но в НАК "Нафтогаз Украины" считают, что достаточно 200 млн грн.

"Деньги должно выделить государство. Тут не давать деньги уже невозможно, потому что ситуация настолько критическая, что может быть решена только выделением денег и строительством этого газопровода", - подчеркнул Кучер.

По его словам, сейчас завершаются работы по усилению электрических сетей в 84 многоквартирных домах, которые могут остаться без отопления, а также решается вопрос выделении средств для обеспечения альтернативными источниками отопления частных домов.

"Это около 5 тысяч домовладений. За 2 недели по предварительным данным мы сможем обеспечить людей этими котлами. Деньги на это мы требуем государственные", - добавил Кучер.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РФ подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

РоSSия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд. Слушания в Амстердаме о принудительном взыскании с роSSийского "Газпрома" $3 млрд в исполнение решения Стокгольмского арбитража прошли в пользу Украины. Ожидаемая дата вынесения решения - 25 февраля 2020.