Под Офисом президента начали монтировать общественный каток

На это уйдет около 12 дней.

Под Офисом президента Украины начали монтаж общественного катка. Материалы для него привезли в ночь на 12 декабря, передает 5 канал.

Каток расположили почти возле входа в здание, на месте, где ранее проводили акции активисты. Планируется, что он займет 12 на 28 метра, на монтаж уйдет 12 дней.

"Перекрывать площадь никто не собирается. Уже утром на Банковой успели смонтировать ограждение. На нем указано, что каток — социальный проект. Киевляне такую инициативу воспринимают позитивно, но сомневаются относительно целесообразности размещения катка", — сообщили в СМИ.

Его посещение будет бесплатным, попасть туда сможет любой желающий, но со своими коньками - проката не будет, пишет theBabel со ссылкой на слова гендиректора ВДНХ Евгения Мушкина. Он пояснил, что этот каток является социальным проектом ВДНХ.

"У нас был разговор с руководством Государственного управления делами и в результате мы получили согласие на установку катка прямо перед Офисом президента", — пояснил он.

Дата открытия зависит от погоды. Ориентировочно это 28-29 декабря. Если морозы наступят раньше, то работать он начнет с 26 числа, если позже — с 30.

Фото: Скриншот видео 5.ua

Напомним, в мае 2019 новоизбранный президент Владимир Зеленский распорядился открыть свободный проход к зданию своего аппарата. Ранее попасть туда можно было только через специальные КПП с охраной.

После этого под зданием Офиса президента периодически собирались митинги. Один из последних - акция "Варта на Банковой", участники которой провели ночь под ОП.



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