Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападения на Гандзюк

Ее возглавил нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев.

Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападения на Гандзюк
Фото: Жека Карась / Facebook

Верховная Рада Украины проголосовала за создание временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в 2017-2018 годах. Об этом сообщили на сайте парламента.

За проект постановления проголосовали 347 нардепов.

Комиссия будет проверять сведения о нападениях на активистов, ход дела, собирать информацию от частных лиц и госорганов относительно этих преступлений.

Председателем указан нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев, его зам - представительница "Голоса" Соломия Бобровская.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

21 августа отец Екатерины Гандзюк заявил, что он разочарован отсутствием результатов встречи с президентом Владимиром Зеленским.

3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.

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