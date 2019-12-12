С начала года в зоне боевых действий на Донбассе погибли 26 гражданских, - ООН

Еще более 130 были ранены.

С начала года в зоне боевых действий на Донбассе погибли 26 гражданских, - ООН
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала 2019 года в зоне боевых действий в Луганской и Донецкой областях погибли 26 мирных жителей, 136 были ранены. Только с середины сентября по середину ноября там убито шесть и ранено 36 гражданских лиц. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ООН, передает "Интерфакс-Украина".

"Конфликт продолжает ежедневно влиять на гражданское население востока Украины. В течение отчетного периода (с 16 сентября до 15 ноября этого года) шесть гражданских лиц были убиты, 36 ранены. Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых ", - сказала глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер.

Она отметила, что показатель 2019 года стал самым низким за аналогичные периоды каждого года с начала войны на Донбассе, однако "общее число погибших от конфликта гражданских лиц продолжает расти".

"С середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения составляет 3 тыс. 344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек с обеих сторон", - сказала Богнер.

Напомним, за 2018 год, по данным ООН, в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий погибли 55 мирных жителя, 224 были ранены.

В апреле 2019 Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик констатировал, что в 2018 году число жертв среди гражданского населения на Донбассе сократилось в два раза по сравнению с 2017 годом.



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