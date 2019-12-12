Порошенко рассказал, почему "ЕС" поддержала продление закона об особом статусе Донбасса

"Мы - государственники. Мы не меняем принципов".

Порошенко рассказал, почему "ЕС" поддержала продление закона об особом статусе Донбасса
Фото: Lb.ua

"Европейская партия" имела полное право не поддерживать закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, но сделала это по причине того, что на основе "Минска" Европейский Совет должен сегодня принять решение о продлении санкций против РоSSии.Об этом заявил экс-президент и лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.

По его словам, партия несогласна с появлением в парижском коммюнике навязанной Путиным "формулы Штайнмайера", а украинская делегация не подняла вопрос дорожной карты, были проигнорированы наработки по миротворцам ООН. Также открыто уголовное дело за якобы государственную измену при подписании Минских соглашений.

"Три документа, которые составляют минский пакет, - это не священные тексты, но те, кто строил избирательную кампанию на критике "Минска", за восемь месяцев после выборов не предложили альтернативы. Минские соглашения позволили в критический момент остановить РоSSию", - напомнил Порошенко.

"Путин мечтает об отклонении нами Закона об особом статусе Донбасса. Это бы развязало ему руки и позволило избавиться от бремени санкций. Голосование же «за» помогает нашей армии и государству держать оборону с меньшими потерями. Позволяет дипломатам продолжить работу в поддержку международной коалиции в поддержку Украины. Мы - государственники. Мы не меняем принципов. Поэтому мы проголосовали «за»", - резюмировал политик.

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